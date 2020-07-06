Barcelona ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisini eline alan Arda Turan, yeni sezona hazırlanıyor. Transferdeki önceliğinin Galatasaray olduğunu açıklayan ve sarı-kırmızılı kulüpten haber bekleyen tecrübeli futbolcunun çalışma esnasındaki videosu da sosyal medyaya düştü.

Fit bir görüntü veren Arda'nın videosu sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.