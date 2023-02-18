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Arda Turan'ın Milli Takımlar'daki ekibi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti. Tolunay Kafkas'ın yerine göreve getirilecek olan Arda Turan'ın ekibi de belli oldu

Giriş: 18.02.2023 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA

  • Türkiye Futbol Federasyonu, milli takımlardaki antrenörlerde köklü bir değişime gitti. 

  • DHA'nın haberine göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop tarafından daha önce görevden alınan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ve Hami Mandıralı´dan sonra genç milli takımlarda Arda Güler, Emre Demir, Ahmet Can Kaplan, Arda Turan, Özan Kabak, Yunus Akgün, Caner Erkin, Çağlar Söyüncü gibi birçok yıldız oyuncuyu A Milli Takım'a kazandıran Teknik Direktör Şenol Ustaömer, Turan Sofuoğlu, Sinan Turhan, Mehmet Hacıoğlu, Mehmet Yıldırım, Bülent Akyıldız, Mehmet Bölükbaşı gibi isimlerin görevlerine son verildi. 

  • Yeni isimlerin pazartesi günü yeni görevlerine başlayacakları öğrenildi. 

  • Arda Turan´ın Tolunay Kaflas´ın görevine geleceği ve kadrosunda şu isimlerin yer alacağı öğrenildi: 

  • Hakan Balta

  • Uğur İnceman

     

  • Barış Özbek

     

  • Hakan Ünsal

  • Bayram Bektaş

     

  • İbrahim Toraman

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