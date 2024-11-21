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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Arda Turan: Hayalini kurmak heyecan verici - ikas Eyüpspor Haberleri

        Arda Turan: Hayalini kurmak heyecan verici

        Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanyol basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:40
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        "Hayalini kurmak heyecan verici"
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        Eyüpspor ile başarılı bir dönem geçiren Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilham aldığı isimleri açıkladı. İspanyol AS gazetesine röportaj veren Arda Turan, hem Eyüpspor dönemi hem de geleceği hakkında konuştu. Turan son olarak Real Madrid formasi giyen Arda Güler'e de değindi.

        "ÇOK ÖZEL BİR HİKAYEYDİ"

        Arda Turan Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alan ikas Eyüpspor'la ilgili olarak, "Ortaya çikardığımız hikayeden memnunuz. Her maç gelişiyor, öğreniyor ve keyif alıyoruz. Kazansak da kaybetsek de ders çıkarmaya çalışıyoruz. İlk sezonumuzda Süper Lig'e yükseldik. Olağanüstü bir sezondu. Çok özel bir hikayeydi." ifadelerini kullandı.

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        "BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIM ANTRENÖRLERİN GÜÇLÜ YÖNLERİNDEN İLHAM ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Arda Turan, futbolculuk döneminde birlikte çalıştığı teknik direktörlerden ilham aldığını belirtirken, "Savunmada Diego Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. hücumda ise beni en çok etkileyen antrenör Luis Enrique oldu. Oyuncularla ilişkiler, kritik anlarda çözüm bulma konusunda ise Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ama kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum." açıklamasında bulundu.

        "HAYALİNİ KURMAK HEYECAN VERİCİ"

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        Atletico Madrid sorusunu ise Arda Turan şöyle yanıtladı: "Çok başarılı olmak istiyorum ama daha önümde uzun bir yol var. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek önemli. En iyi senaryo, Diego Simeone'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak heyecan verici"

        "BENİ GEÇECEĞİNE EMİNİM"

        Arda Turan son olarak Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler için, "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü beceriler var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Adaptasyon dönemini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

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