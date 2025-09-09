Habertürk
        Arda Turan hasret giderdi - Magazin haberleri

        Arda Turan, hasret giderdi

        Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, futbol liglerine verilen milli takım arası nedeniyle İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:52
        Arda Turan, hasret giderdi
        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, liglere verilen milli takım arası nedeniyle İstanbul'a geldi.

        Arda Turan, Bebek'te görüntülendi. Bir mekânda, dostlarıyla hasret gideren ünlü teknik direktör, gazetecilerin sorularına; "Kolay gelsin" diyerek, otomobiliyle oradan uzaklaştı.

        #arda turan

        Habertürk Anasayfa