Arda Turan, hasret giderdi

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, futbol liglerine verilen milli takım arası nedeniyle İstanbul'a geldi
Giriş: 09.09.2025 - 10:52 Güncelleme: 09.09.2025 - 10:52
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Ukrayna takımı Shakhtar Donetsk’in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, liglere verilen milli takım arası nedeniyle İstanbul'a geldi.
Arda Turan, Bebek'te görüntülendi. Bir mekânda, dostlarıyla hasret gideren ünlü teknik direktör, gazetecilerin sorularına; "Kolay gelsin" diyerek, otomobiliyle oradan uzaklaştı.
