Arda Turan golle döndü!

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlarken gol Arda Turan'dan geldi.

32. dakikada Feghouli'nin ortasına hareketlenen Arda ve Falcao topa dokunamayınca Saracchi ceza sahasının köşesinde topla buluştu. Uruguaylı sol bekin ortasına hareketlenen Arda ön direkte yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti.

9 yıl önce Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla Türk Telekom Stadı'nda çıktığı ilk maçta golünü atmış oldu.