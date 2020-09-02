9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen ve sarı-kırmızılı formaya kavuşan Arda Turan adeta yeniden doğuyor! Barcelona'da kötü bir dönem geçirdikten sonra Başakşehir'de de beklentileri veremeyen tecrübeli futbolcu, Galatasaray'la eskiye dönüş sinyalleri veriyor!

Yeni sezona Kovid-19 önlemleri nedeniyle basına kapalı şekilde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde hazırlanan Galatasaray'da tecrübeli futbolcu gösterdiği performansla yüzleri güldürdü. Kariyerinin en fit döneminde olduğunu dile getiren Arda Turan'ın Galatasaray'la birlikte futbol oynarken yeniden heyecan duyduğu ve iştahlı bir şekilde çalıştığı öğrenildi.

TAKIMIN AKLI VE LİDERİ OLACAK

Devre arasında Fatih Terim'le görüştükten sonra bireysel antrenör tutarak fiziksel çalışmalara başlayan tecrübeli futbolcunun mayıs ayında Terim'le evinde bir araya geldiği ve bazı planlar çerçevesinde konuştuğu da öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcının geçen sezonda sahada takımın futbol aklı ve lideri bulunmadığını dile getirerek Arda'yla bu eksiği kapatmak istediği ve kendisini mental açıdan da hazırlamasını istediği belirtildi.

BİRÇOK MEVKİDE GÖREV YAPABİLİR

Terim, kariyerinde daha önce kanatlarda, forvet arkasında ve zaman zaman orta sahanın merkezinde forma giyen Arda Turan'ı orta sahanın ortasında deniyor. Orta sahaya beklenen takviyenin yapılmaması nedeniyle bu bölge için arayış içerisinde olan Terim, Barcelona'da da zaman zaman bu rolde görev yapan tecrübeli futbolcuyu 8 numara rolünde deniyor. Arda'nın bu rolde de hazırlık maçlarındaki performansıyla göz doldurduğu öğrenildi.