Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı | Eşinin Youtube kanalı üzerinden video paylaştı

Futbol camiasının başarılı isimlerinden biri olan Arda Turan'dan, herkesi şok eden bir açıklama geldi. Turan, futbol kariyerini noktaladığını açıkladı. Veda konuşmasını ise eşi Aslıhan Doğan Turan'ın, Youtube kanalı üzerinden yayınladığı bir video ile yaptı.

YAŞATIĞIN HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Aslıhan Doğan Turan, eşinin videosunun altına şu sözleri yazdı;

"Herkese merhaba! Eşim, başarılarla dolu futbolculuk kariyerini bugün noktalıyor. O hayatını milyonlarla paylaştı, ben de onunla... Bana ve ailene yaşattığın, yaşatacağın her şey için teşekkür ederiz. Ayrıca eşime bu vedayı benim kanalım vasıtası ile yaptığı için çok teşekkür ediyorum."

VİDEO KISA SÜREDE BİRÇOK BEĞENİ ALDI

Youtube üzerinden yayınlanan 16 dakika 23 saniyelik videoya dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

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