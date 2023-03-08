Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor, özel maçta bir araya gelecek.

Marmaris İlçe Stadı'nda 10 Mart Cuma günü saat 18.00'de başlayacak etkinlikte Arda Turan da genç futbolcularla birlikte sahaya çıkacak.

Tribün girişleri ücretsiz olan etkinlikte sporseverlerin beraberlerinde getirecekleri top, oyuncak ile spor malzemeleri, depremzede çocuklar için toplanacak.

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