Program sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Arda Turan, 'Teknik direktör olacak mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip. Yurt dışındaki kulüplerin oturmuş bir yapıları var. Tabii ki orada maddi sıkıntılar daha az oluyor, basınla ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye’deki basın ve kulübün yönetim şekline duygular karıştığı için bazı amatörlükler veya birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden Avrupa’daki kaptanlar daha rahat oluyor”

"MESSI ÇOK DAHA FARKLI"

Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile de aynı takımda oynamadan öncede söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi’nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"PİLOT OLMAK İSTERDİM"

Eski milli futbolcu Turan, futbolcu olmasaydı hangi mesleği yapmak istediğine yönelik ise, "Babam THY'de yer hizmetlerinde çalışıyordu. Ben de havalimanına giderdim, uçaklara çok meraklıydım. Pilot olmak çok isterdim" diye konuştu.