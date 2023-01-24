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Arda Turan'dan teknik direktörlük cevabı!

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan, gençlerle bir araya geldi. Kariyer planlarından bahseden Turan, teknik direktörlükle ilgili soruya cevap verirken, Messi-Ronaldo kıyaslamasına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

Giriş: 24.01.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Arda Turan'dan teknik direktörlük cevabı!
İHA

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ile birlikte Esenler Belediyesi'nin 'Gençler Kaptanlarla Buluşuyor' sloganıyla düzenlediği 'Spor Söyleşileri' programına konuk oldu.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN ACELE ETMİYORUM"

Program sonunda gençlerin sorularını yanıtlayan Arda Turan, teknik direktörlük yapmak istediğini söyledi. Arda Turan, 'Teknik direktör olacak mısınız?' sorusuna şu yanıtı verdi: "Tabii ki teknik direktörlük yapmak istiyorum ama doğru yerde, doğru zamanda, doğru şartlarda. Acele etmiyorum. O yüzden daha sabırlı, daha sakin şekilde, bakalım nasip. Yurt dışındaki kulüplerin oturmuş bir yapıları var. Tabii ki orada maddi sıkıntılar daha az oluyor, basınla ilişkiler daha düzenli oluyor. Türkiye’deki basın ve kulübün yönetim şekline duygular karıştığı için bazı amatörlükler veya birbirine karşı daha toleranslı olma durumu profesyonellikten uzaklaştırıyor. O yüzden Avrupa’daki kaptanlar daha rahat oluyor”

"MESSI ÇOK DAHA FARKLI"

Arda Turan, Messi ve Ronaldo hakkındaki görüşlerini de aktararak, "Ben Messi ile de aynı takımda oynamadan öncede söylemiştim. Bir tanesi elinizde olduğu zaman oyunun tamamına hükmedebilirsiniz. Ama bir tanesiyle golleri, asistleri olabilir ama Messi’nin çok daha farklı olduğunu düşünüyorum" cümlelerine yer verdi.

"PİLOT OLMAK İSTERDİM"

Eski milli futbolcu Turan, futbolcu olmasaydı hangi mesleği yapmak istediğine yönelik ise, "Babam THY'de yer hizmetlerinde çalışıyordu. Ben de havalimanına giderdim, uçaklara çok meraklıydım. Pilot olmak çok isterdim" diye konuştu.

"KARAM TAYFA'YA BİR ŞEY OLMADI"

Örnek aldığı futbolcuyu; "Alessandro Del Piero" olarak açıklayan Turan, 'Karam Tayfa'ya ne oldu?' şeklide gelen soruyu şöyle cevaplandırdı:

"Karam Tayfa'ya bir şey yok. Selçuk ağabeyinizi dün aradım, maçı vardı Başakşehir'de. Burak ağabeyinizle konuşuyorum. Gökhan ağabeyinizle geçen hafta beraberdim. Hakan Baltayı maçından sonra tebrik ettim. Zaman geçtikçe ister istemez yaşlanıyoruz, çocuklarımız oluyor, evlilikler oluyor, hepimiz başka yollara gidiyoruz. Gönüller yine bir, yine hep beraberiz ama denk gelemiyoruz eskisi gibi. Hem de beraber olduğumuzda paylaşım yapmıyoruz. İnsan kendine özel bir şey olsun istiyor."

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