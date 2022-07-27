Arda Turan'dan 'kırgınlık' açıklaması!

"Şu an gerçekten böyle bir şey istemiyorum, kulübün benden önemli sorunları var. Hayatın her anında Galatasaraylıyım. Onların bir emri benim için çok önemlidir. Tüm kontaklarım, Galatasaray'ın emrindedir. Önceliğimiz Galatasaray'ın iyiliği"