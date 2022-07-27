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Arda Turan'dan Galatasaray ve 'kırgınlık' açıklaması!

Arda Turan'dan 'kırgınlık' açıklaması!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sona eren ve iç sahadaki son maçta oynatılmadığı için kulübe kırgın olduğu iddia edilen Arda Turan açıklamalar yaptı. Hayatının her döneminde Galatasaraylı olduğunu dile getiren Turan, teknik direktörlük için de açık kapı bıraktı

27.07.2022 - 09:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray'dan ayrılan Arda Turan geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada katıldığı bir sohbet odasında önemli konulara değinen Arda Turan, futbolu bırakmaya kesin olarak karar vermediğini belirtti.

  • Tecrübeli futbolcu konuya ilişkin olarak "Futbolu bırakmaya kesin karar vermedim. Yurt dışından bazı opsiyonlar var, Amerika veya başka yerlerden... Bırakmaya karar verirsem kulübe üye olmak isterim. Ben zaten Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

  • "DOĞRU EKİBİ KURMAYA ÇALIŞIYORUM"

    Teknik direktör olduğunda forma giydiği kulüplerden Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyun anlayışından bir karışım yaratmak istediğini vurgulayan Arda Turan, ekibini kurmak için çalışmalar yaptığını da vurguladı.

  • Doğru isimlerle çalışmak istediğini belirten Turan'ın açıklamaları şöyle:

    "Doğru ekibi kurmaya çalışıyorum. Futbolu değişik açılardan değerlendirebilen, oyuna sabitlenmiş bir şekilde kalmayan ekiple çalışmak istiyorum. Bir planlama yaptım. Planlamanın ilk konusu öğrenmek. Futbol artık çok değişken çünkü. Ben, oyuncuya göre sistemden yanayım. Şimdi sizin elinizde oyuncu yok, 3'lü oynuyorsunuz. Teknik direktör olduğumda Atletico Madrid ile Barcelona'nın oyununu mix etmek istiyorum" 

  • "32-33 yaşında çok değerli teknik direktörler var. Türkiye'de bu yaş algısını, gitsin bir yerde pişsin öyle gelsin algısını kırmamız lazım. Futbol gelişiyor, ilerliyor. Şahsım adına söylemiyorum. Eğer donanımlı biri varsa neden çalışmasın?"

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