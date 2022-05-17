Arda Turan'dan flaş sözler!

Galatasaray'da Arda Turan, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Arda Turan Instagram'ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımda, "Yok kardeşim ben 13 milyon euro kazandırmadım... Ben seni 16 dakika bekletmedim.. Ben seni play-off'a bırakmadım, ben seni 2008'de senden 3 kat fazla bütçeyle yeni stadı varken rakibinin önünde şampiyon yapıp gittim.. Hatırlamaman normal Twitter, Instagram o kadar aktif değildi.. Ben Galatasaray'ı sevdim... [Ben bu sene 30 tane altyapı maçı izledim sen?] Sadece Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin..." ifadelerini yazdı.

TORRENT "OYNAYACAK KONDİSYONU YOK" DEMİŞTİ

Galatasaray'da son iç saha maçında tribünde yer alması üzerine Domenec Torrent kendisine yöneltilen soruyu "Arda Turan'ın oynayacak kondisyonu yok" diyerek yanıtlamıştı.