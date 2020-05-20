19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle bir okula bayram kutlaması videosu yollayan Arda Turan'ın çektiği videoda 19 Mayıs ile 23 Nisan bayramlarını birbirine karıştırması sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Tecrübeli futbolcu konuya dair bir açıklama yaptı.

Arda Turan, Instagram hesabındaki paylaşımında "Bir günde yüzlerce video isteği geliyor. Doğum günü, bayram, özel günler vs. Kimseyi kırmamaya özen gösteriyorum. Ramazan ayı, iftar vakti, oruç tutuyorum. İnsanlık hali.. İnsan dalabilir. Bunda bu kadar büyütecek bir şey yok. Umarım bunu konu eden insanlar hayatlarında en az benim kadar ülkesine hizmet etme fırsatı bulurlar" ifadelerini kullandı.