"BİZ ÖNCE KENDİ GELECEĞİMİZE BAKALIM"

5 ay önce kucağına aldığı oğulları Arda Hamza’nın uslu bir çocuk olduğunu ifade eden Arda Turan, “Hamza için gelecek planları yapmaya başladınız mı?” sorusuna “Daha çok ufak… Kıyamam ona. Biraz daha büyüsün. Biz önce kendi geleceğimize bakalım” diye cevap verdi.