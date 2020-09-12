Galatasaray, Süper Lig'de sezonun ilk maçında sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Sarı-kırmızılılarda Arda Turan sahaya kaptan olarak çıkıyor! Altyapıdan çıkan ve kaptanlığa kadar yükselen Arda, 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmuştu. İspanya'da gösterdiği performansla 2015'te Barcelona'ya transfer olan Arda, sonrasında kariyerinde büyük düşüş yaşamıştı.

Barcelona'da 2,5 sezon geçiren Arda, 2018 Ocak'ta Medipol Başakşehir'e kiralanmıştı. Bu yılın ocak ayında turuncu-lacivertlilerden ayrılan tecrübeli futbolcu, Barcelona ile sözleşmesinin bitmesinin ardından Galatasaray ile sözleşme imzalamıştı.

Tecrübeli futbolcu 3 bin 403 gün sonra ilk kez Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray formasıyla resmi maça çıkıyor! 33 yaşındaki futbolcu son olarak 20 Mayıs 2011'deki Konyaspor maçında Türk Telekom Stadı'nda forma giymişti.