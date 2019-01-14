Altan çekmiş görüntüyü, saçlarım dağınık. Yüzümde bir ifade var, canımın sıkkın olduğu bir zaman galiba. O anı yakalamış ve öyle göstermek istemiş. Basında da yanlış anlaşıldı fotoğraf. Birazcık tuhaf göstermiş beni.