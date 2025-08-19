Habertürk
        Arda Kardeşler Konferans Ligi play-off turunda düdük çalacak

        FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda oynanacak olan Neman Grodno - Rayo Vallecano maçını yönetecek.

        Giriş: 19.08.2025 - 14:44 Güncelleme: 19.08.2025 - 14:44
        UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
        FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, 21 Ağustos Perşembe günü Belarus'un Neman Grodno ile İspanya'nın Rayo Vallecano takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.

        Macaristan'ın Szeged şehrindeki Szeged Grosics Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

        Karşılaşmada Ozan Ergün dördüncü hakem, Onur Özütoprak VAR, Ömer Faruk Turtay AVAR olarak görev alacak.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
