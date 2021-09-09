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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Arda Han, 'Beni Geri Ver' adını verdiği yeni şarkısının tanıtımını yaptı. Klip lansmanın gerçekleştiği saatte, aynı anda YouTube'a yüklendi.

24 saat içinde 1,5 milyona ulaşan Arda Han, "Rakamları gördüğümde çok mutlu oldum. İnsanların bu şekilde tepki vermesi çok güzel bir şey. İzlenme sayılarının organik olması benim için en önemlisi, farklı teklifler olsa da kabul etmedim." dedi.

Klipte 14 milyon TL değerinde lüks marka araç ve Arap Atı kullanan şarkıcı, "Kendi aracımı kullandım. Ata kısa süreli bindim. Benim için güzel bir deneyim oldu ancak at beni üstünden attı. Görevliler olmasaydı, benim için çok tehlikeli ve ölümcül olabilirdi." şeklinde konuştu.

Yakın zamanda yeni bir şarkı çıkaracağını belirten Arda Han, "Arabesk ve rap karışımı bir şarkı olacak, çalışmasını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.