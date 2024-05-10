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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler, U14 Milli Takım kampını ziyaret etti - Futbol Haberleri

        Arda Güler, U14 Milli Takım kampını ziyaret etti

        La Liga takımlarından Real Madrid'de forma giyen A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Arda Güler, İspanya ile oynayacağı hazırlık maçları için Madrid'de bulunan U14 Milli Takımı'na ziyarette bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 14:32 Güncelleme: 10.05.2024 - 14:34
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        Arda'dan Milli Takım'a ziyaret
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        İspanya ile oynayacağı hazırlık müsabakaları için Madrid'de olan U14 Milli Takımı'nın kampını, Real Madrid'de top koşturan A Milli futbolcu Arda Güler ziyaret etti.

        U14 Milli Takım teknik heyeti ile bir süre sohbet eden Arda, daha sonra oyuncuların sorularını yanıtladı. Ziyarete katılan T.C. Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci de oyunculara hitaben bir konuşma yaptı. Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Selman Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu tür etkinliklerin genç oyunculara ilham verdiğini belirtti ve Arda Güler'e teşekkür etti.

        U14 Milli Takım oyuncularına birer krampon hediye eden Arda, daha sonra imza dağıttı ve günün anısına takımla grup fotoğrafı çektirdi.

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