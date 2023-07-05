Arda Güler, Real Madrid yolunda!

ALİ KOÇ DUYURDU: FENERBAHÇE'DE KALMAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İsmail Kartal için düzenlenen basın toplantısında Arda'nın transferine dair açıklamalar yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var. Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın..."