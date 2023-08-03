Arda Güler ne zaman sahalara dönüyor? Arda Güler sakatlığı ile ilgili son durum...

Sezon başında İspanya'nın en büyük takımlarından biri olan Real Madrid'e transfer olan ve antremanlardaki performansıyla hayranlık yaratan genç oyuncu Arda Güler, yaşadığı sakatlığı ile sevenlerine büyük endişe yaratmıştı. Yapılan açıklamaya göre Güler'in sahalara ne zaman döneceği belli oldu...