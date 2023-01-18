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Arda Güler kupa maçıyla 11'e dönüyor!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Jorge Jesus'un bu maçta Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor

Giriş: 18.01.2023 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL
Arda Güler kupa maçıyla 11'e dönüyor!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe derbide Galatasaray'a karşı aldığı mağlubiyetin ardından bir sonraki lig maçı olan Gaziantep deplasmanında kadrosunda değişikliğe gitti.

Tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus'un , Gaziantep maçının son bölümünde şans verdiği Arda Güler'e kupa maçında 11'de başlatması bekleniyor.

Taraftarın her maç sahada görmek istediği Arda Güler'in, 3 Kasım'da Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynanan mücadeleden sonra ilk kez 11'de sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

GAZİANTEP MAÇINDAN SONRA SİNYALLERİ VERMİŞTİ

Fenerbahçe'nin Gaziantep'i son dakikalarda yendiği maçın ardından konuşan Jorge Jesus, Arda Güler'in bir sonraki maçta daha fazla süre alacağına vurgu yapmıştı. Jesus, ''Arda milli arada sakatlık yaşamıştı, daha iyi olacak. Perşembe günü daha fazla sahada olacak, ileride takıma daha çok katkı verecek" diye konuşmuştu.

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