Arda Güler'e büyük onur! Golden Boy'da finalistler arasında!

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Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, Golden Boy ödülleri listesinde finale kalan 25 isimden biri oldu.

İtalyan spor gazetesi Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi oyuncuya verilen Golden Boy ödülüne, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler de aday gösterilmişti. Ödülün 25 kişilik final sıralamasında Arda Güler de 5 "Wild Card"dan bir tanesini alarak yer aldı.

GOLDEN BOY NEDİR? 2003 yılından bu yana verilen Golden Boy ödülü, spor yazarları tarafından Avrupa'daki genç oyunculara verilen bir ödül. Ödüle aday olan oyuncular, 21 yaşın altında ve Avrupa'da üst düzey oynamak zorundadır.