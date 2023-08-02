Arda Güler'den sevindiren haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu!
Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler antrenmanda sakatlanmıştı. Genç yıldızın sakatlığının uzun süreceği düşünülürken korkulan olmadı ve milli futbolcudan güzel haber geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanya'ya gittiği ilk günden itibaren gündemden düşmemişti.
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18 yaşındaki yıldız futbolcu Real Madrid ile gittiği ABD kampında talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı.
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İÇ MENİSKÜSÜ YIRTILDI
Arda Güler'in antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı. İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.
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Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda'nın menisküsünün dikilmesinin gerekebileceğini söyledi. Bu durumun 5 aylık bir süreç gerektirdiğini iddia eden Ripoll, menisküs sakatlığının ciddi olmaması halinde bile tedavinin 3 ayı bulacağını ifade etti.
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SEVİNDİREN HABER GELDİ
Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.
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İspanyol basınında yer alan habere göre; genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı.
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Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi. Genç futbolcunun bıçak altına yatmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı.
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