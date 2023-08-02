Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Arda Güler'den sevindiren haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Arda Güler'den sevindiren haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu!

        Fenerbahçe'den rekor bonservis bedeli ile Real Madrid'e transfer olan Arda Güler antrenmanda sakatlanmıştı. Genç yıldızın sakatlığının uzun süreceği düşünülürken korkulan olmadı ve milli futbolcudan güzel haber geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fenerbahçe'nin rekor bedelle dünya devi Real Madrid'e sattığı Arda Güler, İspanya'ya gittiği ilk günden itibaren gündemden düşmemişti.

        • 2

          18 yaşındaki yıldız futbolcu Real Madrid ile gittiği ABD kampında talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı.

        • 3

          İÇ MENİSKÜSÜ YIRTILDI

          Arda Güler'in antrenman sırasında iç menisküsü yırtılmıştı. İspanyol devinin idmanında sakatlanan 18 yaşındaki futbolcu Madrid'e geri dönmek zorunda kalmıştı.

        • 4

          Marca'ya konuşan Dr. Pedro Luis Ripoll, Arda'nın menisküsünün dikilmesinin gerekebileceğini söyledi. Bu durumun 5 aylık bir süreç gerektirdiğini iddia eden Ripoll, menisküs sakatlığının ciddi olmaması halinde bile tedavinin 3 ayı bulacağını ifade etti.

        • 5

          SEVİNDİREN HABER GELDİ

          Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

        • 6

          İspanyol basınında yer alan habere göre; genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı.

        • 7

          Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi. Genç futbolcunun bıçak altına yatmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı.

        • 8
        • 9
        • 10
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babasından yeni iddialar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        'Yerinde Dönüşüm'de son durum
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        "Konya depremi Türkiye fay haritasında yok"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Dünyada eşine az rastlanan keşif!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Çebi'den İngiltere çıkarması!
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Habertürk Anasayfa