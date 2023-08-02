Arda Güler'den sevindiren haber: Sahalara dönüş tarihi belli oldu!

SEVİNDİREN HABER GELDİ

Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.