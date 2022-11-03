Arda, gol sevinci sırasında formasının altındaki tişörtte yazan, "Annecim seni çok seviyorum" yazısını kameralara gösterdi.

17 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında gol atan en genç oyuncu oldu.