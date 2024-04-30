Arda Güler'den Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması
La Liga ekiplerinden Real Madrid'de top koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'den ayrılış süreci, Ali Koç ve Madrid günlerine dair açıklamalarda bulundu
- 1
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Kafa Sports'a röportaj verdi.
- 2
Genç yıldız, Fenerbahçe'den ayrılış süreci, Real Madrid günlerine dair açıklamalarda bulundu.
- 3
Arda, "Fenerbahçe'de bir sene daha kalabilirdim ama ben Fenerbahçeli bir Türk gencinin Avrupa'da, özellikle de Real Madrid'de neler yapabileceğini göstermek istedim. İnşallah da göstermeye devam edeceğim." dedi.
-
- 4
Babası ile ilgili iddialara açıklık getirdi
"Babamın transferden komisyon istemiş olması mümkün değil. Belki de insanlar bu profesyonel süreçlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorlar, böyle bir şey mümkün değil. Yakınımızdaki herkes Fenerbahçe ne kadar kazanabilirse o kadar kazansın diye uğraş verdiğimizi biliyor. O yüzden bu mümkün değil."
- 5
"Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir"
''Ali Koç'a karşı bir kırgınlığım yok. İlk gol attığımda da ilk arayanlardan biri oldu. Sakatlandığım dönemde de sürekli konuşuyorduk. Başkan, annemin birkaç sene önce olduğu bir ameliyatta bize çok yardımcı oldu. O yüzden Ali Koç, bizim ailemiz için özel bir isimdir."
- 6
"Toni abi, Modric abi diyorum"
"Kimseye ismi ile seslenemiyorum. Luka diyemiyorum, Toni diyemiyorum kaç yaşında adamlar. Ailemizden böyle gördük. Saygısızlık ediyormuşum gibi hissediyorum. Toni abi, Modric abi diyorum. Onlar da bana abi demeye başladı o yüzden."
-
- 7
Arda Güler, gol sevinci ile ilgili "Gol sevincimin anlamı tevekküle dayanıyor. Her şeyin Allah'tan geldiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 8
Öte yandan
Real Madrid forması ile ilk kez La Liga maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve Real Sociedad karşısında takımına galibiyeti getiren golü atan Arda Güler, İspanyol gazetelerinde manşetlere taşındı.
Marca gazetesi, Arda Güler ve teknik direktör Carlo Ancelotti'nin birbirlerini tebrik ettiği fotoğrafı manşetine koyarak, "Şampiyonluk şarkısı çok daha yakın. Ancelotti'nin takımda yaptığı rotasyon fark edilmedi ve San Sebastian'a galibiyet geldi. Arda'nın bir golü Ancelotti için onu gelecek sezon takımda tutmaya yetti." diye yazdı.
- 9
İspanya La Liga'da sezonun geride kalan bölümünde 33 maça çıkan Real Madrid, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
-
- 10
Bu sonuçların ardından 84 puan toplayan Madrid ekibi, liderlik koltuğunda yer alıyor. Real Madrid'in en yakın takipçisi Barcelona'nın ise 1 maç eksiğiyle 70 puanı bulunuyor.
- 11