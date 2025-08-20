Arda Güler, 11'de başladı: Real Madrid lige kazanarak başladı!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2025-2026 sezonunun ilk maçında Real Madrid, sahasında Osasuna'yı 1-0 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'na 11 yıl sonra, bu kez Real Madrid'in futbolcusu değil teknik direktörü olarak dönen Xabi Alonso, ligdeki ilk maçında yeni transferler Trent John Alexander, Dean Donny Huijsen ve Alvaro Carreras ile eflatun beyazlılarda 3. sezonuna giren milli futbolcu Arda Güler'e ilk 11'de fırsat verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısının büyük çoğunluğu Osasuna'nın yarı sahası içinde geçse de, son vuruşlarda etkili olamayan Real Madrid aradığı golü bulamadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

İkinci yarının hemen başında ceza sahasında rakibi tarafından düşürülmesinden sonra verilen penaltıyı kullanan Real Madrid'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, takımını 1-0 öne geçirdi.

REKLAM Arda maçın 90. dakikasında yerini Daniel Ceballos'a bıraktı. Sıcak havanın da etkisiyle futbol kalitesinin düşük olduğu karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmayınca Real Madrid sahasında Osasuna'yı 1-0 yenerek, lige 3 puanla başlangıç yaptı. ARDA GÜLER, ALONSO İLE BİRLİKTE 11'DEKİ YERİNİ SAĞLAMLAŞTIRMAYA BAŞLADI Real Madrid'te üçüncü sezonunu geçiren Arda Güler, Xabi Alonso ile birlikte ilk 11'deki yerini sağlamlaştırmaya başladı. İspanyol teknik adam, sezon öncesi oynanan maçların 7'sinde ilk 11'de sahaya Arda'yı sürerken, milli futbolcu Dünya Kulüpler Kupası'ndaki 5 maçın 4'ünde birinci dakikadan itibaren sahada yer almıştı.

Arda, LaLiga'da 2023-2024 sezonunda 10 maçta 6 gol atmış, geçen sezon ise ligde 28 maçta oynamış ve 3 gol kaydetmişti. Maçın önemli anlarından biri ise Real Madrid'in hafta içinde basına tanıtımını yaptığı yeni transferi 18 yaşındaki Arjantinli forvet Franco Mastantuono'nun, 68. dakikada eflatun beyazlı taraftarların büyük desteğiyle Brahim Diaz'ın yerine oyuna girmesi oldu. Karşılaşmayı, Arda Güler'in babası Ümit Güler ile annesi Serap Güler de tribünden izledi.