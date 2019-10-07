Arda Ayten kimdir, kaç yaşında ve nereli? soruları Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 Milyonluk büyük ödülü kazanan Arda Ayten'in ardından merakla araştırılıyor.

5 Ekim Cumartesi günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında seyirciler tarihi bir ana tanıklık etti. 19 yaşındaki Arda Ayten adındaki genç üniversite öğrencisi 1 Milyon TL değerindeki soruyu bilerek büyük ödülün sahibi oldu. Sosyal medyada 1 Milyon TL'lik soru gündem olurken Arda Ayten kazandığı para ile ne yapacağını açıkladı. İşte Arda Ayten'in hayatı ve 1 Milyon TL'lik soru...

ARDA AYTEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Arda Ayten Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nde tıp fakültesi öğrencisi. 19 yaşında olan Arda Ayten kitaplara karşı büyük ilgisi olduğunu dile getiriyor. “Param olmadığı için senede sadece 150 kitap okuyabiliyorum” sözleri ile herkesi duygulandıran genç yarışmacı, yarışmadan altığı parayla daha fazla kitap alıp okuyacağını söylemişti.

Henüz 4 yaşındayken anne ve babası ayrılan Arda Ayten, babasının kendisini yıllardır aramadığını ifade etti. Arda Ayten, 1 milyonluk final sorusuna kadar gelmesiyle, yarışmada uzun zaman sonra bir ilke imza attı.

ARDA AYTEN KAZANDIĞI PARA İLE NE YAPACAK?

"1 milyonluk ödülü nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna cevap veren Arda Ayten, "Gelecek yaz öğrenebildiğim kadar dil öğrenmeye çalışacağım. Birkaç farklı enstrüman çalacağım. Kitaplarımın hepsini kendim basacağım. Hayatım boyunca üniversite okuyacağım. Ve bir öğrenci olarak öleceğim. Ve istediğim tüm hayallerim için çabalayacağım. Bu olmasa da çabalayacaktım. Ödül her şeyi hızlandıracak. Bu ödülle 50 bine yakın kitap alabilirim. Bu zaten hayatım boyunca okumayacağım bir sayı ama en azından önümde bir çıta olur." dedi.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONLUK SORU 2019

Kim Milyoner Olmak İster 5 Ekim 2019 tarihli yayınında Arda Ayten'in karşısına, "On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer? soru çıktı. Şıklarda ise, Vatan, Kan, Toprak ve Yurt bulunuyordu.

Arda Ayten, doğru cevap olan Toprak şıkkını söyleyerek 1 milyonluk soruyu doğru bildi. Arda Ayten ve ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kenan İmirzalıoğlu genç yarışmacıyı tebrik etti.