Arctic Monkeys Türkiye konseri için artık heyecan dorukta. Grubun hayranları büyük bir merakla Türkiye konseri ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

ARCTİC MONKEYS KONSERİ NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Arctic Monkeys, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) 9-10 Ağustos 2022’de yapılacak.

ARCTİC MONKEYS BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Arctic Monkey bilet fiyatları şöyle;

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 Türk lirası

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 Türk lirası

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 Türk lirası

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 Türk lirası

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 Türk lirası

BİLETLET TÜKENDİ!

Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleşecek Arctic Monkeys konserinin ön satış biletleri satışa çıktıktan sonra yaklaşık 1 dakika içinde her iki günün de biletleri tüm kategorilerde tükendi.