        Archie Brown'dan Kerem'e övgü! - Fenerbahçe Haberleri

        Archie Brown'dan Kerem'e övgü!

        Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, Trabzonspor maçının ardından takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili övgü dolu sözler sarfetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2025 - 22:26 Güncelleme: 14.09.2025 - 22:26
        Archie Brown'dan Kerem'e övgü!
        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Archie Brown, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "MAÇI DOMİNE ETTİK"

        Brown, galibiyet sonrası takımın performansını övdü:

        "Takım olarak iyi oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da mücadele gücü yüksekti. Onlar topun arkasında kaldı ve defans yaptı. Maçın genel kısmını domine ettik. Yeni bir hoca ve yeni bir sistemle çalışıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız olabilir."

        "KEREM'İN KALİTESİNİ BİLİYORUZ"

        İngiliz oyuncu, yeni transfer Kerem Aktürkoğlu'na da ayrı bir parantez açtı:

        "Kerem Aktürkoğlu'nun kalitesini biliyoruz. Gerçekten iyi bir oyuncu. Takımla birkaç antrenman yaptı ama sahip olduğu doğal yetenekle iyi maç çıkardı. İyi bir takıma ve teknik adama sahibiz. Oynayacağımız maçlar için heyecanlıyım."

