Türk şirketlerinin global büyümelerine ve önde gelen şirketleri bünyelerine katmalarına bir yenisi ekleniyor. Dünyada 45 bin çalışanı, 30 üretim tesisi ve 53 ülkedeki 83 iştirakiyle önde gelen beyaz eşya şirketlerinden olan Arçelik, global büyüme konusunda önemli bir adıma imza attığını açıkladı. Marka, dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticilerinden Whirlpool’un Avrupa’daki satış, üretim ve dağıtım iştiraklerini bünyesine kattığı belirtildi.

YENİ ŞİRKETTE %75 PAY

Arçelik ve %100 bağlı ortaklığı Ardutch B.V. ile Whirlpool Cooperation ve sahibi olduğu Whirlpool EMEA Holdings LLC arasında imzalanan anlaşmaya göre, her iki şirketin Avrupa’da faaliyet gösteren tüm bağlı ortaklıklarının payları Hollanda’da kurulu yeni şirketin altında toplanacak. Arçelik iştiraki Ardutch, yeni şirkette yüzde 75 oran ile çoğunluk hissesine sahip olacak. Nihai ortaklık oranı, sözleşmede belirlenen esaslara göre işleme konu şirketler için hesaplanacak 2022 yılsonu FAVÖK ve net sabit kıymet değeri gibi finansal bilgiler ile işleme konu şirketlerin kapanış tarihli finansal tablolarındaki net borçluluk ve net işletme sermayesi dikkate alınarak belirlenecek.

KONSOLİDE CİRO 6 MİLYAR EURO

Bu yeni şirkete; Whirlpool’un İtalya, Polonya, Slovakya ve İngiltere’de bulunan 9 lokasyonundaki 14 üretim tesisiyle 38 iştirakinin yanı sıra Arçelik’in 25 Avrupa iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de devredilecek. Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaklaşık 20.000 çalışanı ve 24 milyon adet yıllık üretim kapasitesini bir araya getirecek yeni şirketin devraldığı toplam konsolide ciro, iki şirketin 2021 yılı finansal bilgilerine göre yaklaşık 6 milyar Euro’yu buluyor.