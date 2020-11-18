Arçelik ve Turkcell'den iş birliği

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Arçelik ve Turkcell yeni bir iş birliğine giderek Arçelik'in kasım ayı itibarıyla satışa sunduğu UHD Smart televizyonlarının kumandasına, TV+’a erişim için ayrı bir tuş eklendi.

Ayrıca iş birliği kapsamında pazara yeni sunulan 43 ile 65 inç UHD Smart televizyonlardan satın alanlar, smart kumanda yanında TV+ Premium üyeliğini de 3 ay boyunca deneyimleyebilecek.



Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İhtiyaçlarımızın farklılaştığı, tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği pandemi döneminde evlerimizde uzun vakitler geçirdik. Bu dönemin en temel trendlerinden biri kültür-sanat-eğlence içeriklerinin de evden takip edilmesi oldu. Tüm gelişmeleri takip edebileceğimiz, ailecek vakit geçirmek için programlar, filmler, spor müsabakaları izleyebileceğimiz en geniş platform olarak da televizyonlar öne çıktı.Hal böyle olunca TV+’ı televizyonlarımıza ekleyerek izlenebilecek seçeneklerin artırılması adına Turkcell ile bir iş birliği yaptık. Çerkezköy İşletmemiz’deki Arçelik mühendislerinin çalışmalarıyla TV+’ı büyük ekran televizyonlarımıza taşımayı başardık. Ülkemizde ilhamını yenilikçilikten alan, yerli ve milli üretim ve hizmet sağlayan, iki büyük markanın bu iş birliğinden dolayı büyük heyecan ve memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ ise bu iş birliğiyle ilk kez yerli bir televizyon platformunun yerli bir televizyon üreticisinin kumandasında yer aldığını ifade ederek, “TV+ hem sahip olduğu benzersiz teknik özellikleri hem de sunduğu zengin içeriği ile Türkiye’nin en popüler TV platformlarından birisi durumunda. TV+’ta kullanıcılarımız günlük ortalama 70 dakika televizyon izliyor. Büyük ekran stratejimiz doğrultusunda TV+’ı Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik’le daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde izleyicilerimizin değişen alışkanlık ve taleplerini göz önünde bulundurarak onlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.