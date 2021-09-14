Arçelik ve P&G'den temizlikte iş birliği

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Arçelik; dünyanın en büyük temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden P&G (Procter&Gamble) ile iş birliği anlaşması imzaladı. İş birliği kapsamında Arçelik ve Beko, çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere Ariel’i öneriyor. Buna göre Arçelik ve Beko çamaşır makinelerinin üzerinde, Türkiye’nin en güvenilen temizlik markalarından Ariel’i öneren tavsiye etiketleri yer alacak. Proje kapsamında “Arçelik – Beko 1 yıkamada kusursuz leke çıkarma için Ariel’i öneriyor” etiketlerinin yanında, çamaşır makinesi kazanlarının içerisine 1 yıkamalık numune Ariel deterjanı ve iki markanın ortak hazırladığı yıkama önerilerini içeren eğitici bir kitapçık yerleştirilecek. Bu sayede tüketicilere en iyi temizlik deneyiminin sunulması sağlanacak.

Arçelik’in inovasyon, teknoloji ve üretim alanlarında yetkinliği ile P&G’nin Ar-Ge ve marka gücünü bir araya getirecek olan bu iş birliği, Arçelik ve Beko çamaşır makinelerinde üstün yıkama performansı sağlayarak tüketicilerle buluşacak. Türkiye’de 34 yıldır faaliyet gösteren P&G, 18 markası ile geniş bir ürün yelpazesine sahip. Yaklaşık 70 ülkede faaliyet gösteren ve dünya çapında yaklaşık 5 milyar insanın yaşamına dokunan P&G, tüketicilerine hizmet verirken sosyal sorumluluk projeleri de yürütüyor.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “Global ölçekte, köklü iki şirketin iş birliğinin tüketici açısından büyük kazanım yaratacağına inanıyorum. Arçelik’in 66 yıllık tecrübesi, köklü Ar-Ge’si, vizyonu ve uzun yıllara dayanan başarı hikayesi ile P&G’nin misyonu, yenilikçi ürünleri ve deneyimli Ar-Ge’sini bir araya getirerek tüketicilerimize üstün yıkama performansı sağlayan ürünleri ve en iyi müşteri deneyimini sunmayı amaçlıyoruz. Bu anlaşmayla Arçelik ve Beko çamaşır makinelerinde deneme boy Ariel ürünleri ve “Arçelik - Beko 1 yıkamada kusursuz leke çıkarma için Ariel’i öneriyor” yazılı etiketler yer alacak. P&G’nin küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitesi, Arçelik’in üstün pazar deneyimi ve üretim kapasitesiyle bir araya geliyor. Böylesine köklü değerlere sahip iki şirket arasındaki bu anlaşmanın uzun vadeli iş birliğimizin başlangıcı olduğuna inanıyor, önümüzdeki dönemde farklı alanlara da yayılmasını hedefliyoruz” dedi.

Söz konusu iş birliği hakkında görüşlerini paylaşan P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, “Bugün Türkiye’de 18 markamızla faaliyet gösteriyor, her 10 evin 9’unda da en az bir ürünümüzle bulunuyoruz. P&G olarak tüketicilerimizin olduğu her alanda bulunmaya ve yaşamlarına değer katacak iş birliklerini hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği ile tüketicilerimize hem konfor hem de iyi bir müşteri deneyimi sunmayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

Ar-Ge alanında da Avrupa ölçeğinde ortak projeler yürüten P&G ve Arçelik, özellikle tüketici dostu uygulamalar geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Bunlar arasında çamaşır makinesi ve deterjan ürünlerinde yapılan inovasyonları bir adım daha ileriye taşıyan ortak geliştirmeler, ürünlerin yıkama performansını geliştirmek ve tüketici memnuniyetini artırmak adına yapılan çalışmalar ve yıkama programlarının optimize edilmesi adına yapılan testler gibi çalışmalar bulunuyor. İki marka hem satış hem de Ar-Ge alanında yaptığı ortak çalışmalarla tüketiciye performansı yüksek, kaliteli ve ideal ürünü sunmayı hedefliyor.