Arçelik üst üste 5. kez Türkiye'nin en teknolojik markası seçildi

Bu yıl 70’inci yıldönümünü kutlayan Arçelik, Pazarlamasyon ve NielsenIQ iş birliğiyle gerçekleştirilen Tech Brands Turkey araştırmasında kategori bağımsız olarak üst üste 5’inci kez “Türkiye’nin En Teknolojik Markası” seçildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ragıp Balcıoğlu, “Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda markalarımızla teknolojide öncü bir rol üstleniyoruz. 22 markamızla dünya genelinde, küresel bilgi birikimimizden ve yenilikçi gücümüzden beslenerek, farklı tüketici ihtiyaçlarına en uygun çözümleri sunuyoruz. Arçelik’in global ölçeği bize yalnızca geniş bir operasyon alanı değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki en güncel trendleri yakından takip etme ve bu trendleri Türkiye’ye taşıma avantajı sağlıyor. Teknolojiyi insana ve gezegene değer katan bir dönüşüm aracı olarak görüyor, bu vizyonla hem yerel hem global pazarlarda fark yaratmaya devam ediyoruz. Türkiye’de Arçelik markamızla 70 yıldır Türkiye’nin teknolojik gelişimine öncülük ediyoruz. 5’inci kez üst üste Türkiye’nin en teknolojik markası seçilmek, çalışmalarımızın tüketici nezdinde de karşılık bulduğunu göstermesi açısından çok kıymetli. 1991 yılında sektörümüzün ilk ar-ge merkezini kurduğumuzdan bu yana binlerce yeniliğe imza attık. Üretimden ar-ge’ye, sürdürülebilirlikten dijitalleşmeye kadar her alanda ilkleri hayata geçirirken odağımızda daima müşterilerimizin yaşamlarını kolaylaştırmak oldu. Pazarlamasyon ve NielsenIQ tarafından gerçekleştirilen bu araştırma, çalışmalarımızın tüketici nezdinde de güçlü bir karşılık bulduğunu göstermesi açısından çok kıymetli. 70’inci yılımızı kutlarken, milyonlarca evde dokunduğumuz hayatları daha akıllı, daha verimli ve daha sürdürülebilir hale getirmek için çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye’nin dört bir yanına yayılan üretim tesislerimiz, geniş bayi yapılanmamız ve yetkili servis ağımız, güçlü ar-ge merkezlerimiz ve mühendislik gücümüzle teknolojiyi herkes için erişilebilir kılmaya; her zaman olduğu gibi, geleceği teknolojiyle şekillendirirken ülkesine değer katan bir marka olmaya devam edeceğiz” dedi.

REKLAM advertisement1

Tech Brands Turkey araştırması, Türkiye genelinde 12 ilde, 15-64 yaş arası 1000 kişiyle gerçekleştirilen kapsamlı bir tüketici algı araştırması sonucunda belirleniyor. Kategori bağımsız olarak yapılan ölçümde Arçelik, beş yıldır üst üste “Türkiye’nin En Teknolojik Markası” seçilen ilk ve tek marka olma başarısını sürdürüyor.