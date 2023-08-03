Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler İş-Yaşam Arçelik'ten tersine beyin göçü projesi - İş-Yaşam Haberleri

        Arçelik'ten tersine beyin göçü projesi

        Arçelik'in, beyin göçünü engellemek ve yurt dışında okuyan yetenekli gençlerin Türkiye'de kariyerlerine devam etmelerini teşvik etmek amacıyla 2018 yılından beri sürdürdüğü 'A Ticket for Your Future' programına bu yıl da Harvard, Yale, Oxford gibi üniversitelerden 20 öğrencinin katıldığı kaydedildi. 'Evde Net Sıfır Karbon' temasıyla yaratıcı projeler geliştiren öğrenciler, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç ve Arçelik'in üst düzey yöneticileri ile Koç̧ Topluluğu Spor Kulübü'nde bir araya geldi. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "A Ticket for Your Future programıyla yurt dışında iyi üniversitelerde eğitim alan gençlerimizi ülkemize kazandırmayı ve benzer programların yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arçelik'ten tersine beyin göçü projesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Arçelik, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilere kendi ülkelerinde kariyer fırsatları yaratmak ve beyin göçünü önlemek amacıyla başlattığı “A Ticket for Your Future” programının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

        Bu yıl 8 ülkeden 200’den fazla öğrencinin başvurduğu programa 20 öğrenci katıldı. Program kapsamında alanında uzman liderlerle bir araya gelen öğrenciler, “Evde Net Sıfır Karbon” temasıyla yaratıcı projeler geliştirdi.

        “A Ticket for Your Future” programı kapsamında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Koç̧ Topluluğu Spor Kulübü’nde öğrencilerle buluşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Gençlerle sohbet eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Sadece ülkemizde değil, Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde yetenek açığının arttığı görülüyor. Yapay zekâ ve dijitalleşmenin öne çıktığı bir bilgi çağında gençlerin kabiliyetlerini öne çıkaracak sistemlere, yaklaşımlara, yol haritalarına ihtiyaç var. A Ticket for Your Future programıyla yurt dışında iyi üniversitelerde eğitim alan gençlerimizi ülkemize kazandırmayı ve benzer programların yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

        REKLAM

        85 ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

        “A Ticket for Your Future” programına bugüne kadar toplam 85 öğrenci katıldı.

        Yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, iki haftalık program süresince, geliştirme, prototipleme ve test adımları ile fikir aşamasından başlayarak iş modeline kadar uzanan konsept geliştirme sürecini baştan sona deneyimledi.

        Bu yıl “Net Zero Carbon at Home- Evde Net Sıfır Karbon” temasından yola çıkan öğrenciler, Budget Bites", "Lavasense", "FlexiFridge" ve "Harmony Kitchen" adlarını verdikleri dört yaratıcı proje geliştirdi.

        Projelerin detayları şu şekilde açıklandı;

        - Budget Bites, yerel market ve küçük işletmelerde, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerdeki indirimleri anında ileten bir uygulama fikri.

        - Lavasense, evler için IoT destekli bir Tüketici Davranış Analizi ve Optimizasyon Sistemi.

        - FlexiFridge projesi, HarvestBeyond teknolojisiyle donatılmış, enerji tasarrufu sağlayan, özelleştirilebilir bir buzdolabı fikri.

        - Harmony Kitchen ise yemek meraklılarının gıda israfını azaltmayı hedefiyle bir araya gelip, yeni tarifler bulup, paylaşacakları bir sosyal platform fikri.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        YAŞ sona erdi! Metin Gürak Genelkurmay Başkanı oldu
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        Habertürk Anasayfa