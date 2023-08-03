Arçelik'ten tersine beyin göçü projesi

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Arçelik, dünyanın en iyi üniversitelerinde eğitim gören Türk öğrencilere kendi ülkelerinde kariyer fırsatları yaratmak ve beyin göçünü önlemek amacıyla başlattığı “A Ticket for Your Future” programının dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Bu yıl 8 ülkeden 200’den fazla öğrencinin başvurduğu programa 20 öğrenci katıldı. Program kapsamında alanında uzman liderlerle bir araya gelen öğrenciler, “Evde Net Sıfır Karbon” temasıyla yaratıcı projeler geliştirdi.

“A Ticket for Your Future” programı kapsamında, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç da Koç̧ Topluluğu Spor Kulübü’nde öğrencilerle buluşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gençlerle sohbet eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Sadece ülkemizde değil, Asya ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde yetenek açığının arttığı görülüyor. Yapay zekâ ve dijitalleşmenin öne çıktığı bir bilgi çağında gençlerin kabiliyetlerini öne çıkaracak sistemlere, yaklaşımlara, yol haritalarına ihtiyaç var. A Ticket for Your Future programıyla yurt dışında iyi üniversitelerde eğitim alan gençlerimizi ülkemize kazandırmayı ve benzer programların yaygınlaştırılmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

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85 ÖĞRENCİYE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

“A Ticket for Your Future” programına bugüne kadar toplam 85 öğrenci katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim gören öğrenciler, iki haftalık program süresince, geliştirme, prototipleme ve test adımları ile fikir aşamasından başlayarak iş modeline kadar uzanan konsept geliştirme sürecini baştan sona deneyimledi.

Bu yıl “Net Zero Carbon at Home- Evde Net Sıfır Karbon” temasından yola çıkan öğrenciler, Budget Bites", "Lavasense", "FlexiFridge" ve "Harmony Kitchen" adlarını verdikleri dört yaratıcı proje geliştirdi.

Projelerin detayları şu şekilde açıklandı;

- Budget Bites, yerel market ve küçük işletmelerde, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerdeki indirimleri anında ileten bir uygulama fikri.

- Lavasense, evler için IoT destekli bir Tüketici Davranış Analizi ve Optimizasyon Sistemi.

- FlexiFridge projesi, HarvestBeyond teknolojisiyle donatılmış, enerji tasarrufu sağlayan, özelleştirilebilir bir buzdolabı fikri.

- Harmony Kitchen ise yemek meraklılarının gıda israfını azaltmayı hedefiyle bir araya gelip, yeni tarifler bulup, paylaşacakları bir sosyal platform fikri.