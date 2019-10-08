Arçelik'ten KKTC'ye "yeni nesil" mağaza

Arçelik’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 15’inci mağazasının resmi açılışı, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, Arçelik Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi, Arçelik Satış Direktörü Oğuzkan Şatıroğlu ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün katıldığı törenle yapıldı.

Törende konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, dünyanın hızlı bir teknolojik bir dönüşümden geçtiğini belirterek “Koç Topluluğu olarak 2016 yılında başlattığımız geniş kapsamlı Dijital Dönüşüm programıyla Türkiye’de ve KKTC’de dönüşüme liderlik etmeyi ve ülkenin geleceğine değer katmayı hedefliyoruz. Topluluğumuzun dijital dönüşüm yolculuğunda Arçelik önemli yatırımlar yaparak öncü çalışmalar gerçekleştiriyor. ” dedi.

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise beyaz eşya ve tüketici elektroniğinde Türkiye’nin en büyük perakende gücüne sahip olduklarını söyleyerek şunları kaydetti: “Yeni konsept mağazalarımızı tüketicilerimiz çok sevdi. Arçelik mağazalarında müşterilerimiz yemek pişiriyor, oyun oynuyor, kahvelerini yudumluyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranlarla donatılan mağazalarımızda, Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor” dedi.