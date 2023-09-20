Arçelik'ten 400 milyon Euro'luk Eurobond ihracı

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Arçelik, 25 Eylül 2028 tarihine kadar vadeli 400 milyon dolar değerinde Eurobond tahvil ihraç etti. İşlem JP Morgan, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC Bank aracılığıyla gerçekleştirildi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Arçelik’in işlemi, Ocak 2022 yılından bu yana bir özel sektör şirketi tarafından gerçekleştirilen ilk Eurobond tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özkan Çimen, “Yatırımcılarımızın ve tüketicilerimizin beklentilerini karşılamaya devam etme taahhüdümüzü sürdürüyoruz. 400 milyon dolar değerindeki Eurobond tahvil ihracımız, yatırımcı güvenini yansıtan ve şirketimizin güçlü finansal performansın destekleyen bir adım olarak önem kazanıyor. Tahvillerimize gösterilen ilgi şirketimizin başarılı performansının yatırımcı nezdinde de karşılık bulduğunu ortaya koyuyor. Sağlam bilançomuzla büyüme yolculuğumuza devam ederken global pazarlardaki konumumuzu da giderek güçlendiriyoruz” dedi.

Arçelik, 2021 yılında da 5 yıl vadeli 350 milyon Euro değerinde yeşil tahvil ihracı gerçekleştirmiş ve Türkiye’den uluslararası piyasalara yeşil tahvil ihraç eden ilk reel sektör şirketi olmuştu.