Su güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir adım atan Arçelik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin girişimi olan ve iş liderlerini su yönetimi konusunda harekete geçirmeyi hedefleyen CEO Water Mandate’in destekçisi olduğunu açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 210 şirketin destek verdiği CEO Water Mandate, su yönetimi üzerine stratejiler geliştiriyor. CEO Water Mandate’e destek veren şirketler, su yönetimi konusunda hem kendi operasyonlarında hem de tüm değer zinciri boyunca çalışmalar yapıyor, su yönetimi konusunda iş birlikleri geliştiriyor. Dünyanın karşı karşıya kaldığı su sorununa ilişkin çözümler geliştirmeyi hedefliyor.
ÜRÜN BAŞINA SU ÇEKİMİ YÜZDE 45 AZALACAK
Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, 22 Mart Dünya Su Günü mesajında, "Canlılar için bir yaşam kaynağı olan suyun sürdürülebilir kullanımı için biz de Arçelik olarak, sorumlu üretim ve tüketim anlayışımız doğrultusunda adımlar atıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon gücümüz ile enerji ve su verimliliği daha yüksek ürünler geliştiriyoruz. Son 8 yılda eski teknolojiye sahip ürünleri çevre dostu yeni ürünlerle değiştirerek 8.1 milyon ton su tasarrufu sağladık, bu 10 milyon hanenin günlük su tüketimine eşit. Ayrıca son 12 yılda işletmelerimizde gerçekleştirdiğimiz su verimliliği ve yağmur suyu geri kazanımı çalışmalarımız ile 2.17 milyon m3 su tasarruf ettik, bu miktar da yaklaşık 2.7 milyon hanenin günlük su tüketimine denk" dedi.
2030’a kadar Türkiye, Romanya, Rusya, Tayland, Güney Afrika ve Pakistan üretim tesislerinde ürün başına su çekimini 2015 baz yılına göre yüzde 45 oranında azaltmayı hedeflediklerini aktaran Bulgurlu, "Sürdürülebilir bir gelecek için su kaynaklarının doğru kullanımı hayati önem taşıyor. Bu nedenle Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate destekçilerinden biri olarak, tüketicilerimize doğa dostu teknolojiler sunmaya devam edecek, su yönetimi alanındaki yenilikçi çalışmalarımızı daha da ileriye taşımak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.
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