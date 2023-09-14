Arçelik'te Eurobond ihracı hazırlığı

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Arçelik Eurobond ihracı için J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup ve HSBC'yi yetkilendirdiğini duyurdu.

Firmadan KAP'a yollanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu kapsamda, Şirketimiz yöneticilerinin katılımı ile 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren bir dizi yatırımcı toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, piyasa şartları uygun olduğu takdirde S&P Global Ratings tarafından "BB" ve Fitch Ratings tarafından "BB-" notlarıyla derecelendirilmesi beklenen Eurobond ihracı planlanmaktadır. Satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecektir."

SPK 20 Temmuz'da Arçelik'e 500 milyon dolara kadar yurtdışı tahvil ihracı onayı vermişti.