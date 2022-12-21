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Arçelik'in 500 Kadın teknisyen projesine ödül

Arçelik’in kadın istihdamına destek vermek, cinsiyete dayalı ön yargıları kırmak ve kadınların yetenek dönüşümünü sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ‘500 Kadın Teknisyen’ projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) ödül aldı.

Giriş: 21.12.2022 - 12:23 | Güncelleme: ABONE OL
Arçelik'in 500 Kadın teknisyen projesine ödül

TİSK tarafından 2020 yılından bu yana kurumsal sosyal sorumluluk alanında geliştirilen projeleri ödüllendirmek ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmak amacıyla her yıl farklı bir temada düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı, bu yıl “Sürdürülebilirlik” teması ile gerçekleştirildi.

“Çeşitlilik ve Kapsayıcılık / Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar” kategorisindeki ödüller, kadın istihdamını ve girişimciliğini destekleyen, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar yürüten ve kadınların çalışma hayatında güçlendirilmesi için hayata geçirilen sürdürülebilir projelere verildi.

Bu alanda, Arçelik’in ‘500 Kadın Teknisyen’ projesi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) “Ortak Yarınlar” programı kapsamında “Çeşitlilik ve Kapsayıcılık / Kadınlar İçin Fayda Yaratanlar” kategorisinde ödül aldı.

2026 YILINDA HEDEF 1000

500 Kadın Teknisyen projesi, kadınların teknik alanlarda yetkinliklerini geliştirmelerinin desteklenmesi ve istihdamlarına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. İlk etapta 500 kadına eğitim olanakları sağlayarak yetkili servislerde istihdam etme hedefiyle yola çıkan Arçelik, 2026 yılı sonunda bu sayıyı 1000’e çıkarmayı hedefliyor. Projeyi başarıyla yürüten Arçelik, proje öncesinde %1,5 olan teknisyen kadın çalışan oranı Eylül 2022 itibariyle %7’ye çıkardı. Proje kapsamında, ilk kez teknisyen eğitimi alacak kadın çalışanlara ücretsiz eğitim olanakları sağlanıyor.

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