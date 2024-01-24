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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Arçelik aünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi arasına girdi - İş-Yaşam Haberleri

        4'üncü kez dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi arasına girdi

        Corporate Knights'ın 20'nci kez yayınladığı "Global 100" listesine art arda dördüncü kez giren Arçelik, dünya genelinde 60'ıncı, Türkiye'de 1'inci, Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde 1'inci, Dayanıklı Tüketim Sektörü'nde ise 10'uncu sırada yer aldı. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşma hedefi ile üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Solar enerji yol haritamız kapsamında, Türkiye'de kuracağımız arazi ve çatı güneş enerji santralleri ile Türkiye işletmelerimizin elektrik tüketimlerinin yüzde 61'ini bu santrallerden karşılayacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:03
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        Dünyanın en sürdürülebilir 100 şirketi arasına girdi
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        2050 yılına kadar tüm operasyonlarında net sıfır emisyon taahhüdünde bulunan Arçelik, Toronto merkezli sürdürülebilirlik alanında çalışan medya ve araştırma şirketi Corporate Knights tarafından bu yıl 20’ncisi hazırlanan, “Global 100 Dünyanın En Sürdürülebilir 100 Şirketi” listesinde yer aldı.

        Dört yıl üst üste listede yer alan şirket, dünya genelindeki sıralamada 60’ıncı, Türkiye'de 1’inci, Dayanıklı Ev Eşyaları Endüstrisi'nde 1’inci, Dayanıklı Tüketim Sektörü’nde ise 10’uncu sırada listelendi.

        Corporate Knights Magazine, sürdürülebilirlik ve yeşil ekonomi alanına odaklanan, dünyanın en yüksek tirajlı yayınlarından biri olarak biliniyor. Corporate Knights Research tarafından yayınlanan “Global 100” sıralamasında 1 milyar doların üzerinde cirosu olan, halka açık 6 bin 733 şirket kaynak yönetimi, çalışan yönetimi, finansal yönetim, sürdürülebilir gelir, sürdürülebilir yatırım ve tedarikçi performansı gibi 25 temel performans göstergesi üzerinden değerlendiriliyor.

        Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu konuyla ilgili değerlendirmesinde, "2050 yılına kadar tüm küresel operasyonlarımızda net sıfır emisyona ulaşma hedefi ile üretim ve ar-ge başta olmak üzere tüm süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmaya, yenilenebilir enerji kurulu gücümüzü artırmaya odaklanıyoruz. Türkiye’de Ankara, Eskişehir, Tekirdağ, Bolu ve Manisa işletmelerinde; ayrıca Tayland, Güney Afrika, Romanya ve Pakistan’daki üretim tesislerinde devreye aldığımız güneş santralleri ile GES kurulu gücümüzü 20,3 MW’a çıkardık. Ayrıca, Aksaray, Kayseri ve Nevşehir bölgelerindeki marjinal tarım arazilerine toplam 55 MW kurulu gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurmayı hedefliyoruz. Toplam 59,6 hektarlık alanda yaklaşık 100 bin adet güneş panelinden oluşacak santrallerde, yıllık 93 milyon kWh elektrik üretimi hedefliyoruz" dedi.

        Tüm üretim tesislerini yeşil elektrik kullanımına göre şekillendireceklerini kaydeden Bulgurlu, "Solar enerji yol haritamız kapsamında, Türkiye’de kuracağımız arazi ve çatı güneş enerji santralleri ile Türkiye işletmelerimizin elektrik tüketimlerinin %61’ini bu santrallerden karşılayacağız. 2030 yılına kadar globaldeki tüm üretim tesislerimizin yeşil elektrik kullanım oranını yüzde 100’e çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

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