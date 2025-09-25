Arçelik, 2024 Entegre Raporu'nu yayımladı

Sürdürülebilirliği 'Dünyaya Saygılı, Dünyada Saygın' vizyonuyla iş stratejisinin merkezine konumlandıran Arçelik, 2024 yılına ilişkin 2024 Entegre Raporu'nu yayımladı.

Raporda, şirketin çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında gösterdiği performansın yanı sıra, iklim kriziyle mücadelede attığı somut adımlar ve bilim temelli hedefleri kamuoyuyla paylaşıldı. Carl Sagan'ın 'Soluk Mavi Nokta' metaforundan ilham alınan rapor, gezegenin karşı karşıya olduğu geri dönülemez risklere dikkat çekerken, Arçelik'in üstlendiği rolü de gözler önüne seriyor.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, "Arçelik olarak sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı yalnızca söylemlerle değil, somut adımlarla ortaya koyuyoruz. 2024 yılında hayata geçirdiğimiz 332 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 60 bin GJ enerji tasarrufu sağladık; üretim tesislerimizin tümünde yeşil elektrik kullanım oranı %60,5 olarak gerçekleşti. 2024 yılında Ankara fabrikamızın da World Economic Forum'un (WEF) Global Lighthouse Network'üne dahil edilmesiyle toplamda üç üretim tesisimiz bu ağın bir parçası haline geldi. Kurulu yenilenebilir enerji kapasitemizi ise 90,2 MWp'ye çıkararak hem emisyonlarımızı hem de operasyonel maliyetlerimizi azaltmaya devam ediyoruz. Bilim temelli hedeflerle şekillenen net sıfır yolculuğumuzda kararlılıkla ilerliyoruz" dedi.

Hakan Bulgurlu sözlerine "Sürdürülebilirlik, emisyonları sıfırlamanın ötesinde, aynı zamanda daha dayanıklı, kapsayıcı ve döngüsel bir ekonomik model kurmayı gerektiriyor. 2024'te bu anlayışla yalnızca fabrikalarımızı dönüştürmekle kalmadık, aynı zamanda düşük karbonlu ürünlerimizin toplam ciro içindeki payını yüzde 71,5'e çıkardık. Üretimde su verimliliği projelerimizle 223,650 m³ su tasarrufu sağladık. Afrika'dan Asya'ya uzanan sosyal etki projelerimizle sürdürülebilirliği sınırlarımızın ötesine taşıyoruz" şeklinde devam etti. Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) tarafından onaylanan Arçelik'in sürdürülebilirlik hedefleri, 1,5 derecelik senaryosuyla tam uyumlu şekilde oluşturuldu. Şirket, 2022 baz yılına göre 2030'a kadar mutlak Kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonları ile ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 42 oranında, 2050 yılına kadar ise mutlak Kapsam 1-2 ve mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da yüzde 90 oranında azaltmayı taahhüt ediyor. Şirketin toplam karbon ayak izinin yüzde 99'u Kapsam 3 emisyonlardan kaynaklanıyor ve bunun yaklaşık yüzde 80'i ürünlerin kullanım aşamasında oluşuyor. Bu kapsamda Arçelik, iklim eylemini yalnızca kendi operasyonlarıyla sınırlamıyor; ürün tasarımından tedarik zincirine kadar genişletiyor.

Döngüsel ekonomi yaklaşımını iş modellerine entegre eden Arçelik, 2024 yılında dünya genelindeki yenileme ağı aracılığıyla 114.468 ürünün ömrünü uzatarak elektronik atık oluşumunu önlemeye katkı sağladı. Şirketin Eskişehir, Ulmi ve Ankara'daki işletmeleri; yeşil elektrik kullanımı, gelişmiş su arıtma sistemleri ve kaynak verimliliği esasına dayalı üretim süreçleriyle sektörün dönüşümüne öncülük ediyor. Yeni pazarlarda da çevresel dayanıklılık odağını sürdüren Arçelik, Mısır'daki üretim tesisini sıfır atık ve döngüsel tasarım yaklaşımıyla inşa ederken, Bangladeş'te 4 metre yüksekliğindeki su taşkını bariyerleriyle gelecekteki iklim risklerine karşı dayanıklı altyapılar oluşturdu. Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi (IIRC), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi (CSRD) çerçeveleri doğrultusunda hazırlanan 2024 Entegre Raporu, aynı zamanda çifte önemlilik analizi (double materiality assessment) yaklaşımını da içeriyor. Bununla birlikte Arçelik, 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu olarak yayımladığı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nda, iklim ve sürdürülebilirlik kaynaklı risk ve fırsatların finansal performans üzerindeki etkilerine dair kapsamlı açıklamalara yer verdi. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini esas alan bu rapor, söz konusu risk ve fırsatların Arçelik'in stratejisine, yönetişim yapısına, risk yönetimi süreçlerine ve belirlenen hedeflerine yansımalarını paydaşlarla açık biçimde paylaşmayı amaçlıyor.

Arçelik'in 2024 yılı sürdürülebilirlik performansına ilişkin öne çıkan bazı veriler şöyle: 332 enerji verimliliği projesi ile 59.901 GJ enerji tasarrufu sağlandı ve 5.800 ton CO₂e emisyonu önlendi.

Üretim süreçlerinde yeşil elektrik oranı %60,5'olurken kurulu yenilenebilir enerji kapasitesi 90,2 MWp'e ulaştı.

Üç üretim tesisi (Ulmi, Eskişehir ve Ankara), World Economic Forum'un Global Lighthouse Network'üne dahil edildi.

Üretimde su verimliliği ve yağmur suyu toplama projeleriyle 223.650 m³ su geri kazanıldı. Atık geri kazanım oranı %98,5 olarak gerçekleşti.

Dijital dönüşüm projeleriyle 517,8 milyon TL tasarruf sağlandı.

700'den fazla ar-ge projesi yürütüldü; Horizon Europe kapsamında 22 proje desteklendi. Horizon Europe projeleriyle 3,77 milyon Euro tutarında fon sağlandı.

Ciroda düşük karbonlu ürünlerin payı %71,5'e, enerji verimli ürünlerin payı %61,9'a ulaştı.

Water.org iş birliğiyle Kenya'da 10.236 kişinin güvenli su ve sanitasyon çözümlerine erişimi sağlandı.

Dijital Kanatlar projesi kapsamında 34.819 kız öğrenciye STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) eğitimi verildi. 500 Kadın Teknisyen projesi ile ise 734 kadın teknisyene ulaşıldı.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Beko Gönüllüleri 2024 boyunca yardım çalışmalarına kesintisiz şekilde devam etti. Türkiye genelinde 717 çalışan gönüllü oldu; 78 gönüllü aktif olarak sahada görev aldı. Koç Holding tarafından Hatay (Antakya ve İskenderun), Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kurulan toplam 5.500 konteynerlik “Umut Kentler”, yaklaşık 20.000 kişiye barınma imkânı sağladı. Hatay ve Malatya'da açılan iki yeni müşteri iletişim merkeziyle, bölge halkına istihdam imkânı sunularak iyileşme sürecine katkı sağlandı.