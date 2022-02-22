Arçelik 10 iklim dostu mağaza açacak

Beyaz eşya üreticisi Arçelik, 'İYİ-GE- İyilik Geliştirme' adındaki ortak akıl platformunu hayata geçirdiğini duyurdu. Bu kapsamda, şirketin İYİ-GE Kurulu ile tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde İklim Dostu Hareket projesini başlattığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, İYİ-GE, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, bilim ve fikir insanlarının, aktivist ve sanatçıların, daha iyi bir dünya yaratmayı sağlayacak fikir ve projeler üretmek üzere bir araya geldiği bir platform olarak çalışmalar yürütüyor.



Arçelik’in her zaman müşterisi ile yakın bağ kuran bir marka olduğunu belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, İYİ-GE kurulu ile başlattıkları İklim Dostu Hareket ile ilgili olarak, "İYİ-GE platformumuz öncülüğünde başlattığımız İklim Dostu Hareket ile gezegenimizin geleceğini tehdit eden sorunlara tüketicilerimizle birlikte yanıt aramayı hedefliyoruz. İYİ-GE kurulunun öncülüğünde bireylerin/ailelerin evlerinde yaşayacağı bir dönüşüme ilham vermeyi amaçlıyoruz. İYİ-GE kurulumuzun öncülüğünde hanelerde başlayan İklim Dostu Hareketi büyüterek ülke genelinde bir seferberliğe dönüştürmek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor" dedi.

İYİ-GE Kurulu’nun çalışmalarının ilk çıktısı olan “İklim Dostu Hareket” projesini hayata geçirdiklerini ve sorumlu tüketim anlayışı doğrultusunda tüketicileri de içine alarak ortak hareket çağrısında bulunduklarını belirten Dinçer, ilk adımı atarak İzmir’de bir İklim Dostu Mağaza açtıklarını bildirdi.

HEDEF 10 İKLİM DOSTU MAĞAZA

İklim Dostu Mağaza konsepti ile perakende sektöründe bir dönüşüm başlattıklarını kaydeden Dinçer, "İklim Dostu Mağazamız, aydınlatma otomasyonuyla standart aydınlatma sistemine sahip mağazalara kıyasla yüzde 30 oranında enerji verimli. Karbon ayak izini nötrleyen mağazamızda kullanılan tekstil sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Sürdürülebilir teknolojileri ve çevre dostu yaşamı destekleyen atölyeleri tüketicilerimizle buluşturduğumuz iklim dostu mağaza konseptini tüm Türkiye’ye genişletmeyi, yıl sonuna kadar 10 iklim dostu mağaza açmayı hedefliyoruz" dedi.

Verilen bilgiye göre, Arçelik’in İzmir’de açtığı ilk İklim Dostu Mağazası, inşaat aşamasından itibaren enerji, su tasarrufu, atık azaltımı ve geri kazanım konuları dikkate alınarak tasarlanırken, platin seviyesinde LEED (Yeşil Bina) sertifikasına sahip mağaza olma özelliğine sahip.

Mağazanın cephe tasarımında kullanılan metal paneller, hurda çamaşır ve kurutma makinalarımızın yan panellerinden üretilirken, mağaza çalışanlarının kıyafetleri sürdürülebilir kumaşlardan üretildi. Ayrıca, mağazanın bulunduğu AVM’nin otopark alanında da tüm ziyaretçiler için elektrikli araç şarj istasyonları, elektrikli scooter ve bisiklet şarj/park istasyonları kuruldu.

AR-GE'YE PROJE ÖNERİSİNDE BULUNUYORLAR

Bilim Koordinatörlüğünü çevre bilimci Dr. Uygar Özesmi’nin üstlendiği İYİ-GE Platformu'nun, TEMA Vakfı Genel Müdürü Başak Yalvaç Özçağdaş, TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hikmet Öztürk, WWF Genel Müdürü Aslı Pasinli, WWF Kurumsal İş Birlikleri Yönetmeni Nilay Dökümcü, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu- KUSİF Yönetici Direktör Dr.Gonca Ongan, KUSİF Proje ve Eğitim Kıdemli Uzmanı Agata Fortuna, Havas İstanbul Genel Müdürü Ceren Çubukçu, Bilim insanı Prof. Dr. Nilgün Kıran Cılız, çevre aktivistleri Selin Gören ve Atlas Sarrafoğlu, sanatçı Yiğit Özşener ve İYİ-GE Moderatörü Ahmet Akın gibi isimleri bir araya getirdiği de edinilen bilgiler arasında.

Arçelik İYİ-GE Kurulu’nun kısa dönemli iki hedefinin olduğu aktarıldı. Buna göre, bu hedeflerden ilki Arçelik’in bayileri, çalışanları ve müşterileriyle birlikte tüm paydaşlarını ve toplumu dahil edeceği, doğanın ve gezegenin korunmasına, sürdürülebilir tüketime yönelik bir proje geliştirmek. İkincisi ise, sorumlu üretim ayağında İYİ-GE’nin katkısını ortaya koymak. Kurulun bu kapsamda Arçelik Ar-Ge’sine çeşitli proje önerilerinde de bulunduğu belirtildi.