Arbery cinayeti sanıklarına ömür boyu hapis

Georgia’daki mahkemede Yargıç Timothy Walmsley, 25 yaşındaki siyahi Ahmaud Arbery'nin ölümüne neden olan Travis McMichael ve babası Gregory McMichael’a şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezası verdi.
Arbery'nin öldürülmesinde baba ile oğluna yardım etmekten yargılanan komşuları 52 yaşındaki William Bryan hakkında ise en az 30 yıl hapis cezası yattıktan sonra şartlı tahliye şansına sahip olabileceği kaydedildi.
Travis McMichael, Gregory McMichael ve William Bryan, haklarındaki cinayet, ağır saldırı, hürriyeti tahdit girişimi gibi tüm suçlamalardan yargılandıkları davada, 24 Kasım 2021’de jüri tarafından suçlu bulunmuştu.
AHMAUD ARBERY OLAYI
Georgia'nın Brunswick kentinde, 23 Şubat 2020'de Gregory ve oğlu Travis McMichael, koşu yapan 25 yaşındaki Ahmaud Arbery'ye saldırmıştı.
Saldırganlara eşlik eden komşuları William Bryan tarafından çekilen saldırı videosu 5 Mayıs 2020'de sosyal medyaya düşünce ülke çapında infial uyandırmış ve sanıklar 7 Mayıs'ta tutuklanmıştı.
Ülkede tepkiyle karşılanan 28 saniyelik kayıtta, baba ile oğlunun koşu yapan Arbery'ye kamyonetleriyle yaklaştığı, Travis McMichael'ın araçtan inerek Arbery ile itiştiği, daha sonra siyahi adamın silahla vurulduğu ve yere düşmeden önce sendeleyerek yürüdüğü görülüyordu.
Savunma avukatları, sanıkların, mahallerinde suç işleyen Arbery’ye karşı kendilerini savunduğunu ileri sürmüş, savcılık ise Arbery’nin suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını ve öldürüldüğü sırada elektrikçi olmak için teknik okula devam ettiğini ifade etmişti.
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