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        Haberler Gündem Güncel Araziyi işgale kalkıştı, polise tabancayla direndi | Son dakika haberleri

        Sit alanı olan araziyi işgale kalkıştı, polise tabancayla direndi

        Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki sit alanı olan araziyi fidan dikip işgal etmeye kalkışan şüpheli, duruma müdahale eden polis ekiplerine, tabancasını başına dayayarak direndi. İkna edilen şüpheli, gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 18:56 Güncelleme: 19.03.2025 - 18:56
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        Araziyi işgale kalkıştı, polise tabancayla direndi
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        Diyarbakır'da sit alanı olan araziyi işgale kalkışan şüpheli, polise tabancayla direndi.

        Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi önündeki sit alanında meydana geldi.

        İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen şüpheli, sit alanı olan araziyi fidan dikerek işgal etmek istedi. Şüphelinin alanı yeşillendirip, kafe ve restoran açmak istediği ileri sürüldü.

        Şüpheli, şikayet üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerine, tarihi bir binanın üzerine çıkıp tabancasını başına dayayarak, bir süre direndi. İkna edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, fidanların sökülmesi için çalışma başlatıldı.

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