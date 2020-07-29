Arazide bulunan şahin yavrusu koruma altına alındı - TUNCELİ

Merkeze bağlı Kopuzlar köyü kırsalında şahin yavrusu gören kişi, düştüğünü değerlendirerek uzun süre yuvasını aradı.Yuvayı bulamayan kişi, köyün köpeklerinden korumak için şahini yakalayarak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğüne bildirdi.Köye giden ekiplerce alınan şahin yavrusu, veteriner kontrolünden geçirildi.Genel sağlık durumu iyi olan ve korumaya alınan şahin, uçabilecek duruma geldikten sonra bulunduğu bölgede doğaya bırakılacak.

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