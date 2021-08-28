Arazide bulduğu cisim patladı, kendisi öldü, aile yaralandı

Olay, bugün sabah saatlerinde Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyü Çoban mezrasında meydana geldi. Mezrada hayvanlarını otlatan Mehmet Turan, arazide yabancı bir cisim bularak evine götürdü.

Mehmet Turan'ın evde açmaya çalıştığı cisim bir anda patladı. Mehmet Turan, hayatını kaybederken, eşi Sevim, oğlu Nesim ve kızı Dilan Turan yaralandı.

Mezraya ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri yaralıları Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.



Jandarma, patlamayla ilgili inceleme başlattı.