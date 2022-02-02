'Arazi ve arsa fiyatları artıyor'

Gayrimenkul sektöründe hareketlilik sürerken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor. Endeksa'nın açıkladığı güncel verilerine göre, 2021 sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut imarlı arsaların ortalama metrekare fiyatı 866 TL, dükkan ve mağazaların ortalama metrekare satış fiyatı 6 bin 705 TL, plazalardaki ofislerin ortalama metrekare satış fiyatı ise 6 bin 814 TL oldu.
2021'in zorluklara rağmen yılı iyi bir şekilde kapattığının altını çizen Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Pandemi sonrası artan gayrimenkul hareketliliği sonucu stokun azalması, dolar kurundaki artış nedeniyle üretim maliyetlerinin de artması ve gayrimenkul fiyatlarındaki yüksek artış sektörün temel gündemini oluşturdu. Konut maliyetlerindeki artış ve stok düşüklüğü yatırımcıları arsa yatırımına yönlendirdi. Diğer taraftan pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaşması sonucu ile ofis talebi de düştü. Pek çok kurumsal firma ofis alanlarında küçülmeye gitti. Bunun sonucu olarak ofis olarak üretilen gayrimenkullerin konut olarak kullanıma uygun hale getirilerek dönüştürülmesi gündeme geldi.
Pandemi sonrası ticari gayrimenkul tarafında, ofis piyasasında düşen talebe karşın lojistik merkezlerine olan talebin önemli ölçüde arttığını görüyoruz. E-ticaretin daha fazla kullanılması, hızlı teslimat markalarının yaygınlaşması ve Türkiye’nin Uzakdoğu’ya alternatif önemli bir lojistik merkezi olarak öne çıkması bunun en önemli sebepleri. Tüm bu koşullar göz önünde bulundurulduğunda 2022 yılının da gayrimenkul sektörü açısından hareketli geçeceğini söylemek mümkün. “ dedi.
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