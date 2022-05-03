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'Arazi' tartışmasında akrabası tabancayla öldürdü

Tokat'ta akrabaların arazi anlaşmazlığı tartışması cinayetle bitti. Çetin Korkmaz, yaylada tartıştığı akrabası Atilla Korkmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Çetin Korkmaz aranıyor

03.05.2022 - 12:36 | Güncelleme: ABONE OL
'Arazi' tartışmasında cinayetle bitti
'Arazi' tartışmasında cinayetle bitti
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DHA

Tokat'ta Çetin Korkmaz (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Atilla Korkmaz'ı (35) öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında Niksar ilçesi Çalca köyü yaylasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Çetin Korkmaz ile akrabası Atilla Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çetin Korkmaz, üzerindeki tabancayla Atilla Korkmaz'a ateş etti. Korkmaz, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin incelemesinde Atilla Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Korkmaz'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Çetin Korkmaz'ın yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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