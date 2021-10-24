Arazi kavgasında dehşet! 3 kardeş öldü, anne ağır yaralı

İHA

Edinilen bilgiye göre, ilçede aralarında arazi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında tartışma çıktı. E.G., yanında bulunan silahla dayısının oğulları Selim G., Bayram G., Efendi G. ve anneleri Elif G.'ye kurşun yağdırdı.

İHA'nın haberine göre, olayın ardından çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Selim G. ve Bayram G.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulansla hastaneye sevk edilen Efendi G. de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anne Elif G. ile birlikte yaralanan 4 kişinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, hayatını kaybeden kardeşlerin cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayın şüphelisi E.G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.