Arazi kavgası cinayetle bitti

Mardin'de 2 aile arasında arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Elmabahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ş.T. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.